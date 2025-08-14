Nach Verhaftung ist Gambier zurück am Fußballplatz

Wieder zurück in Klagenfurt! Für viel Wirbel sorgte die Verhaftung der Asyl- und Fremdenpolizei von Donaus Boyo Jarjue in der Halbzeitpause im Kärntner-Liga-Spiel gegen Dellach/G. vorige Saison Ende Mai. Knapp einen Monat lang musste der 27-jährige Gambier im Polizeianhaltezentrum Wien bleiben, nun läuft er wieder für die Klagenfurter auf. „Sein Anwalt hat gut mit den Behörden zusammengearbeitet. Sie kamen zu dem Schluss, dass es eigentlich unmöglich ist, ihn nach neuneinhalb Jahren abzuschieben“, so Donaus Obmann-Stellvertreter Michael Layroutz.