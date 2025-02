Erster E-Containerstapler am Hamburger Hafen

Die auch als Reachstacker bezeichneten Fahrzeuge können mit einem Teleskoparm Container heben und werden im Hafen zum Umschlagen und Stapeln genutzt. Das vollelektrische Modell des Herstellers Sany habe während einer Testphase im Hafenbetrieb überzeugt, gab die Firma C. Steinweg an, die das Fahrzeug auf dem Kamerunkai einsetzen will.