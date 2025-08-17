Vorteilswelt
Ab 21. 8 im Kino

Lilly und die Kangurus bringt Sie nach Australien

Gewinnspiele
17.08.2025 09:51

Am 21. August startet der bezaubernde Familienfilm „Lilly und die Kangurus“ in den österreichischen Kinos. Zum Kinostart verlost die „Krone“ Filmtickets und mehr. 

Chris Masterman ist ein TV-Wettermoderator, dessen gute Tage schon etwas zurückliegen. Eines Tages erhält er den Auftrag, in die Stadt Broome zu reisen – mitten im australischen Outback. Durch eine Unachtsamkeit fährt er ein Känguru-Junges an und lernt auf der Suche nach Hilfe das 11-jährige indigene Mädchen Lilly kennen, die sich sofort um das verletzte Tier kümmert. Die beiden schließen Freundschaft, und bei dem Versuch, weitere Känguru-Junge zu retten, beginnt für beide ein aufregendes Abenteuer …

Basierend auf einer wahren Geschichte ist LILLY UND DIE KÄNGURUS eine herzerwärmende Familienkomödie, bei der Kate Woods („The Umbrella Academy“, „The Lincoln Lawyer“) nach einem Drehbuch von Harry Cripps („Meine verrückte Familie“) Regie führte. Vor der traumhaften Kulisse Australiens brillieren Ryan Corr („House of the Dragon“) und Newcomerin Lily Whiteley in dem opulent gefilmten, spannenden Familienfilm, in dem eine Teenagerin für ihre Überzeugungen einstehen muss, um ihre Heimat zu schützen. Die originale BBC-Dokumentation war ein Hit in Großbritannien und Australien.

Mitmachen und gewinnen
Am 21. August kommt „Lilly und die Kangurus“ in die Kinos und schon jetzt können zwei glückliche Gewinner neben 1x2 Kinotickets auch jeweils noch ein Plüsch Kanguru von Henec gewinnen.

(Bild: © 2025 STUDIOCANAL / Narelle Portanier, Henec)

Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 21. August, 09:00 Uhr. 

