„Darf sich mein Bürgermeister bei Ihnen melden?“

Irene Wallner-Hofhansl: Ich komme aus einer kleinen Stadt in Niederösterreich mit knapp 10.000 Einwohnern. Wir haben derzeit zwei praktizierende Allgemeinmedizinerinnen. Eine davon geht in Kürze in Pension und es ist kein zweiter Arzt in Sicht weit und breit. Viele Senioren machen sich wirklich große Sorgen um die medizinische Betreuung. Warum gibt es nicht genug Ärzte?