„Darf sich mein Bürgermeister bei Ihnen melden?“

Neunjähriger nach Badeunfall im Spital gestorben
Minuten unter Wasser
Angst um die medizinische Versorgung, Pflege, Tabuthemen Demenz und Wechseljahre – ältere Menschen haben oft andere Sorgen als jene, die noch im Berufsleben stehen. Im vierten Teil der „Krone“-Serie „Das andere Sommergespräch“ fragte Pensionistin Irene Wallner-Hofhansl aus Niederösterreich bei Sozialministerin Korinna Schumann nach.
Irene Wallner-Hofhansl: Ich komme aus einer kleinen Stadt in Niederösterreich mit knapp 10.000 Einwohnern. Wir haben derzeit zwei praktizierende Allgemeinmedizinerinnen. Eine davon geht in Kürze in Pension und es ist kein zweiter Arzt in Sicht weit und breit. Viele Senioren machen sich wirklich große Sorgen um die medizinische Betreuung. Warum gibt es nicht genug Ärzte?
