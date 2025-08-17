E-Biker stürzten auf Radweg, Alkoradler im Spital

Alkoradler stürzte und verletzte sich schwer

Den vorläufigen Abschluss machte am Samstag ein Niederländer (62), der auf dem Radweg in Söll (Bezirk Kufstein) mit seinem E-Bike stürzte. „Wenige Hundert Meter vor der Talstation kam er aus bisher ungeklärter Ursache auf der Schotterfahrbahn zu Sturz und in der angrenzenden Wiese zum Liegen“, schildert die Polizei. Er trug dabei einen Helm.