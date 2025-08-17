Vorteilswelt
Bewusstlos & verletzt

E-Biker stürzten auf Radweg, Alkoradler im Spital

Tirol
17.08.2025 10:00
(Bild: Birbaumer Christof)

Gleich mehrere schwere Unfälle gab es in den vergangenen Tagen mit E-Bikes in Tirol! Ein Niederländer (62) stürzte auf einem Radweg und blieb schwer verletzt in einer Wiese liegen. Eine weitere E-Bikerin touchierte ein Auto, während ein anderer frontal gegen eine Steinmauer prallte. 

Den Anfang machte eine vierköpfige Gruppe von E-Bikern in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) am Freitag. Diese waren auf dem Radweg Klausen unterwegs. Dem Quartett kam ein deutscher E-Biker (59) mit einem Anhänger entgegen. Im Hänger befand sich ein Kleinkind. „Aufgrund des ermüdeten Kleinkindes hatte er das Fahrrad quer am Heck seines Anhängers befestigt“, heißt es seitens der Polizei.

Die Breite des Anhängers war dementsprechend vergrößert. Eine 40-jährige Deutsche als Teil der Gruppe touchierte den Anhänger und den vorstehenden Reifen des Rades und kam zu Sturz. Sie wurde erheblich verletzt und blieb bewusstlos in der Nähe des Hanges der Aschauer Ache liegen. Sie wurde ins Bezirkskrankenhaust St. Johann eingeliefert. Der 59-Jährige und das Kleinkind blieben unverletzt.

Biker krachte gegen Steinmauer
Ebenfalls schwer gestürzt war am Samstagnachmittag ein 43-jähriger Deutscher mit seinem E-Bike in Sölden (Bezirk Imst). Der Mann war auf der Ötztalstraße unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Rad. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit touchierte er in einer scharfen Linkskurve frontal eine Steinmauer.

Er prallte mit dem Kopf bzw. dem Helm dagegen. Er wurde erheblich verletzt und ins Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Er trug bei der Fahrt eine vollständige Downhillausrüstung.

Zitat Icon

Wenige Hundert Meter vor der Talstation kam er aus bisher ungeklärter Ursache auf der Schotterfahrbahn zu Sturz.

Die Polizei

Alkoradler stürzte und verletzte sich schwer
Den vorläufigen Abschluss machte am Samstag ein Niederländer (62), der auf dem Radweg in Söll (Bezirk Kufstein) mit seinem E-Bike stürzte. „Wenige Hundert Meter vor der Talstation kam er aus bisher ungeklärter Ursache auf der Schotterfahrbahn zu Sturz und in der angrenzenden Wiese zum Liegen“, schildert die Polizei. Er trug dabei einen Helm.

Passanten fanden ihn und setzten den Notruf ab. Er sei kaum ansprechbar gewesen. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Martin Oberbichler
