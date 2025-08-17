Vorteilswelt
54 und in Topform!

Claudia Schiffer macht Fans mit Eisbad ganz heiß

Society International
17.08.2025 09:49
Sie ist 54 Jahre alt und strahlt eine beneidenswerte Jugendlichkeit aus: Claudia Schiffer
Sie ist 54 Jahre alt und strahlt eine beneidenswerte Jugendlichkeit aus: Claudia Schiffer(Bild: HENRY NICHOLLS / AFP / picturedesk.com)

Claudia Schiffer war in den 90-er Jahren ein Topmodel. Für viele galt sie sogar als DAS Topmodel. Nun ist sie 54 Jahre alt und betört nach wie vor mit ihrem frischen Äußeren. Und dies im wahrsten Sinne des Wortes: Mit einem dreiminütigem Eisbad bringt sie ihre Follower zum Schwitzen!

Auf Instagram veröffentlicht die Deutsche Fotos, die sie bei einem dreiminütigen Eisbad zeigen.

Sie trägt einen geblümten Badeanzug von Chloé, eine elegante Sonnenbrille und hat ihr Haar locker zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Hier sehen Sie Schiffers Beitrag auf Instagram:

Drei Minuten lang soll die Schönheit im eiskalten Wasser ausgeharrt haben. In einem ebenso von ihr veröffentlichten Video wirkt sie dabei recht entspannt.

Ex-Supermodel Claudia Schiffer und ihr Ehemann Matthew Vaughn
„Bin sehr aufgeregt“
Ex-Supermodel steigt bei Premier-League-Klub ein!
16.07.2025

„Drei Minuten lang im eiskalten Wasser? Ich könnte das nicht“, sind Fans erstaunt. Die meisten ihrer Follower zeigen sich weniger vom Eisbad als von der Blondine begeistert: „Du bist wunderschön!“ und „Du bist und bleibst die Beste“, hagelt es Komplimente für die „eiskalte“ Superfrau und dreifache Mama.

Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
