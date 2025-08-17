Mopedfahrer fuhr bei Kontrolle auf Polizisten los

Ein 18-jähriger Mopedlenker fuhr bei einer Polizeikontrolle am Samstagabend auf einen Beamten los und verletzte diesen. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann keinen Führerschein.
Am Samstag gegen 20.20 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Bruck an der Mur im Ortsgebiet von Bruck Verkehrskontrollen durch. Dabei hielten sie vier Mopeds wegen des Verdachts von Verwaltungsübertretungen an. Bei der Kontrolle eines 18-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fuhr dieser plötzlich auf den vor ihm stehenden Polizisten los und verletzte diesen am Bein und am Unterarm. Danach ergriff er die Flucht.
Doch die Beamten hatten über den Zulassungsbesitzer des Mopeds den Lenker an seiner Wohnadresse schnell ausgeforscht. Anfangs leugnete der 18-Jähige die Tat noch, schließlich gestand er jedoch. Wie sich herausstellte, hatte er keine gültige Lenkberechtigung für das Fahrzeug. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.
