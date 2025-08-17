Mopedlenker prallt gegen Hydranten: Zwei Verletzte

Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag in Angerberg (Bezirk Kufstein)! Ein Einheimischer (17) prallte bei seiner Fahrt mit einem weiteren Einheimischen (16) am Sozius gegen einen Hydranten und stürzte.
Gegen 1.40 Uhr war der 17-jährige Einheimische mit seinem Moped auf der Gemeindestraße Achleit unterwegs. Auf dem Sozius befand sich ein 16-jähriger Einheimischer. Hinter dem Duo fuhren auf einem Moped zwei Freundinnen.
Nach eigenen Angaben kam der 17-Jährige beim Blick in den Rückspiegel rechts auf das Bankett. Dabei prallte er gegen einen Hydranten und ein Verkehrsschild. Das Duo kam daraufhin zu Sturz.
Bursche mit Rettung ins Spital
Der Lenker erlitt erhebliche Verletzungen und wurde ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Sein Mitfahrer dürfte wohl mit Abschürfungen davongekommen sein. Das Moped wurde beschädigt. Alle Beteiligten trugen einen Sturzhelm.
