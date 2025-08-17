Dakota Johnson zwischen Pedro Pascal & Chris Evans

Am 21. August startet die Romantikkomödie „Was ist Liebe wert – Materialists“ mit den Hollywood Stars Pedro Pascal, Chris Evans & Dakota Johnson in den Hauptrollen. Zum Kinostart können Sie Tickets für den Film gewinnen.
Lucy (Dakota Johnson) hat eigentlich alles im Griff. Als Star einer exklusiven Partneragentur bringt sie Banker und Unternehmerinnen zusammen, die ihre Traumfrau oder den Traummann am liebsten wie ein Luxusauto auswählen: groß, schön, reich. Für Lucy zählt Effizienz – bis sie selbst ins Kreuzfeuer der Gefühle gerät.
Bei einer Hochzeit trifft sie auf Harry (Pedro Pascal), den perfekten Fang: attraktiv, charmant, schwerreich. Er will allerdings nicht irgendeine Klientin – sondern Lucy selbst. Doch just in diesem Moment taucht John (Chris Evans) wieder auf, Lucys Exfreund aus Studienzeiten. Ein Kellner ohne Geld, ein Schauspieler mit geplatzten Träumen – aber mit einer Vergangenheit, die Lucy nicht loslässt.
Zwischen der kalten Mathematik des Datings und der unberechenbaren Magie echter Gefühle muss Lucy entscheiden: Sicherheit mit dem reichen Traummann oder das Risiko mit dem Mann, der ihr Herz schon einmal gebrochen hat.
Mitmachen und gewinnen
DIe „Krone“ verlost 3x2 Kinotickets für den Film „Was ist Liebe wert – Materialists“. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 21. August.
