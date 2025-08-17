Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was ist Liebe wert

Dakota Johnson zwischen Pedro Pascal & Chris Evans

Gewinnspiele
17.08.2025 10:45

Am 21. August startet die Romantikkomödie „Was ist Liebe wert – Materialists“ mit den Hollywood Stars Pedro Pascal, Chris Evans & Dakota Johnson in den Hauptrollen. Zum Kinostart können Sie Tickets für den Film gewinnen. 

0 Kommentare

Lucy (Dakota Johnson) hat eigentlich alles im Griff. Als Star einer exklusiven Partneragentur bringt sie Banker und Unternehmerinnen zusammen, die ihre Traumfrau oder den Traummann am liebsten wie ein Luxusauto auswählen: groß, schön, reich. Für Lucy zählt Effizienz – bis sie selbst ins Kreuzfeuer der Gefühle gerät.

(Bild: © 2025 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)
(Bild: © 2025 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)
(Bild: © 2025 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)
(Bild: © 2025 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

Bei einer Hochzeit trifft sie auf Harry (Pedro Pascal), den perfekten Fang: attraktiv, charmant, schwerreich. Er will allerdings nicht irgendeine Klientin – sondern Lucy selbst. Doch just in diesem Moment taucht John (Chris Evans) wieder auf, Lucys Exfreund aus Studienzeiten. Ein Kellner ohne Geld, ein Schauspieler mit geplatzten Träumen – aber mit einer Vergangenheit, die Lucy nicht loslässt.

(Bild: © 2025 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

Zwischen der kalten Mathematik des Datings und der unberechenbaren Magie echter Gefühle muss Lucy entscheiden: Sicherheit mit dem reichen Traummann oder das Risiko mit dem Mann, der ihr Herz schon einmal gebrochen hat.

Mitmachen und gewinnen
DIe „Krone“ verlost 3x2 Kinotickets für den Film „Was ist Liebe wert – Materialists“. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 21. August. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
187.494 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
156.641 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
128.771 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1877 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1702 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1538 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf