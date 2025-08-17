Dakota Johnson zwischen Pedro Pascal & Chris Evans

Bei einer Hochzeit trifft sie auf Harry (Pedro Pascal), den perfekten Fang: attraktiv, charmant, schwerreich. Er will allerdings nicht irgendeine Klientin – sondern Lucy selbst. Doch just in diesem Moment taucht John (Chris Evans) wieder auf, Lucys Exfreund aus Studienzeiten. Ein Kellner ohne Geld, ein Schauspieler mit geplatzten Träumen – aber mit einer Vergangenheit, die Lucy nicht loslässt.