Gewerkschaft verlangt eine Teuerungskommission

Der Handlungsbedarf liege auf der Hand – und das schon seit Beginn der Teuerungskrise seit 2022. Damals sei der Aufschrei groß gewesen, als Experten angesichts der hohen Inflation Markteingriffe forderten. In den Jahren danach habe es zwar immer wieder das zaghafte Eingeständnis gegeben, man hätte doch nach dem Vorbild anderer Länder entschiedener gegen ungerechtfertigt hohe Preise vorgehen sollen, kritisiert die Gewerkschaft. Jetzt, wo Finanzminister Markus Marterbauer laut über Preiseingriffe nachdenkt, „kommt sofort wieder von vielen Seiten das reflexartige Njet“.