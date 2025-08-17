Vorteilswelt
Polizei wartete schon

Mit gestohlener Kreditkarte im Hotel eingecheckt

Oberösterreich
17.08.2025 10:02
Kredit- und Bankomatkarten wurden gestohlen.
Kredit- und Bankomatkarten wurden gestohlen.

Statt einer Zimmerkarte bekamen ein Türke (30) und eine Rumänin (22) beim Einchecken in einem Linzer Hotel Handschellen verpasst. Die Buchung hatte der 30-Jährige mittels Kreditkarte getätigt, die das Duo zuvor aus dem Auto eines Linzers gestohlen hatte.

Zwischen 13. und 14. August wurde in einer Linzer Tiefgarage das Auto eines 33-jährigen Anrainers aufgebrochen und daraus die Bankomat- und Kreditkarten gestohlen. Ermittelnde Polizisten fanden heraus, dass mehrere Transaktionen am Konto des Geschädigten verbucht wurden, darunter auch eine Zahlung in einem Linzer Hotel.

Handschellen statt Zimmerkarte
Die Beamten stellten fest, dass die Verdächtigen voraussichtlich am Donnerstag gegen Mittag in den Beherbergungsbetrieb einchecken werden und legten sich dort auf die Lauer. Pünktlich um 12 Uhr tauchten die 22-jährige Rumänin und der Türke (30) dort auf und es klickten die Handschellen.

Drogen mitgeführt
Beide Beschuldigten führten zu dem Zeitpunkt Suchtmittel mit, dem 30-Jährigen konnten mehrere Einbruchdiebstähle, Urkundenunterdrückung und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel nachgewiesen werden. Die Rumänin gab zu, gewusst zu haben, dass die Hotelbuchung mit einer gestohlenen Karte getätigt worden war. Beide wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
Polizei wartete schon
Mit gestohlener Kreditkarte im Hotel eingecheckt
„Krone“ kennt Probleme
Was ist los in den Spitälern in Oberösterreich?
Feuerwehren gefordert
Starker Regen ließ zahlreiche Keller volllaufen
Große Verärgerung
Suche nach Hausarzt wurde zu einem Hürdenlauf
Beste Plätze sichern
Als VIP die Linzer Klangwolke neu erleben
Folgen Sie uns auf