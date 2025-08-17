Mit gestohlener Kreditkarte im Hotel eingecheckt

Handschellen statt Zimmerkarte

Die Beamten stellten fest, dass die Verdächtigen voraussichtlich am Donnerstag gegen Mittag in den Beherbergungsbetrieb einchecken werden und legten sich dort auf die Lauer. Pünktlich um 12 Uhr tauchten die 22-jährige Rumänin und der Türke (30) dort auf und es klickten die Handschellen.