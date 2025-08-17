Vorteilswelt
67. Geburtstag

Madonna feiert beim Palio im Herzen der Toskana

Society International
17.08.2025 11:07
Madonna verfolgt an ihrem 67. Geburtag von einem Fenster aus das spannende Rennen.
Madonna verfolgt an ihrem 67. Geburtag von einem Fenster aus das spannende Rennen.(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)

Pop-Ikone Madonna hat am Samstagabend ihren 67. Geburtstag beim traditionsreichen Pferderennen „Palio di Siena“ in der Toskana gefeiert. Das Pferderennen findet jedes Jahr am 16. August auf der Piazza del Campo von Siena statt. 

Begleitet von Freunden und Leibwächtern betrat sie einen Palast mit direktem Blick auf den Platz und verfolgte von dort aus den Palio. Am Vormittag wurde die US-Sängerin in Florenz gesichtet, wo sie durch die Altstadt schlenderte.

40.000 Zuschauer und Madonna
Madonna nutzte die Gelegenheit für einen ausgiebigen Einkaufsbummel in der toskanischen Hauptstadt, die sie bereits von früheren Aufenthalten kennt. 40.000 Zuschauer verfolgten Palio-Pferderennen Rund 40.000 Einheimische und Touristen verfolgten am Samstagabend das traditionsreiche Palio-Pferderennen.

Madonna verfolgt das Pferderennen in Siena
Madonna verfolgt das Pferderennen in Siena(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Madonna verfolgt das Pferderennen in Siena
Madonna verfolgt das Pferderennen in Siena(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Madonna verfolgt das Pferderennen in Siena
Madonna verfolgt das Pferderennen in Siena(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Madonna verfolgt das Pferderennen in Siena
Madonna verfolgt das Pferderennen in Siena(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)

Spannender Wettkampf
Der Stadtteil Valdimontone gewann den spannenden Wettkampf auf der Piazza del Campo, dem Hauptplatz der toskanischen Stadt. Den Sieg verdankte der Stadtteil dem Jockey Giuseppe Zedde, der das Pferd Anda e Bola zum Erfolg führte. Ross und Reiter müssen die abschüssige Piazza del Campo drei Mal umrunden.

Eindrücke des Palio di Siena am 16. August 2025:

Palio di Siena am 16. August 2025
Palio di Siena am 16. August 2025(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Palio di Siena am 16. August 2025
Palio di Siena am 16. August 2025(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Palio di Siena am 16. August 2025
Palio di Siena am 16. August 2025(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Palio di Siena am 16. August 2025
Palio di Siena am 16. August 2025(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Palio di Siena am 16. August 2025
Palio di Siena am 16. August 2025(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Palio di Siena am 16. August 2025
Palio di Siena am 16. August 2025(Bild: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)

Kritik von Tierschützern
Das halsbrecherische Rennen mit vielen Stürzen wird von Tierschützern scharf kritisiert. Oft verletzen sich Pferde tödlich. Zum Sieg reicht es übrigens auch, wenn ein Pferd ohne Reiter ins Ziel kommt.

