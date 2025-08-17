Gabalier in Kitzbühel: Es flossen sogar Tränen!

Drei Stunden gab der „Steirische Lausbua“ Vollgas

Um kurz nach 20 Uhr betrat ein bestens gelaunter Andreas Gabalier samt Band die Bühne. Rund drei Stunden lang heizte er seinen Fans mit all seinen bekannten Volks-Rock‘n‘-Roller-Songs ein – garniert zwischendurch mit ruhigeren Tönen. Er zauberte Action und Ruhe zugleich ins Stadion – einerseits eskalierten die Fans völlig und tanzten sich die Seele aus dem Leib, andererseits zückten sie bei Balladen ihr Feuerzeug und hielten inne. Auffallend: Textsicher waren sie alle – egal, welchen Song der „Steirische Lausbua“, wie er sich selbst bezeichnete, gerade zum Besten gab.