So wird alten Schlössern neues Leben eingehaucht

Revitalisierung: Das ist das „Zauberwort“, mit dem das Land Steiermark der Abrissbirne von historischen Gemäuern den Kampf ansagt – und so jährlich mehr als 100 Häusern mit weiß-grüner Geschichte neues Leben einhaucht. Durchschnittlich 1,4 Millionen Euro pro Jahr werden aus dem „Revi-Fonds“ ausgeschüttet, die der Instandsetzung und Erhaltung etwa von Burgen und Schlössern zugutekommen. Schon traditionell möchte die „Krone“ einige Vorzeigeprojekte dieser Restaurierungsoffensive vor den Vorhang holen – und daher begaben wir uns mit ÖVP-Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer auf eine Tour, die uns in die Oststeiermark führte.