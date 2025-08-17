So wird alten Schlössern neues Leben eingehaucht

Aktuell stehen ja einige Schlösser und Burgen zum Verkauf, andere wiederum werden in Schuss gebracht: Die „Krone“ begab gemeinsam mit dem Land Steiermark auf eine Baudenkmäler-Tour, bei der Projekte gelungener Revitalisierung vor den Vorhang geholt wurden. Offenkundig wurde: Es braucht dafür Geduld und Geld.
Revitalisierung: Das ist das „Zauberwort“, mit dem das Land Steiermark der Abrissbirne von historischen Gemäuern den Kampf ansagt – und so jährlich mehr als 100 Häusern mit weiß-grüner Geschichte neues Leben einhaucht. Durchschnittlich 1,4 Millionen Euro pro Jahr werden aus dem „Revi-Fonds“ ausgeschüttet, die der Instandsetzung und Erhaltung etwa von Burgen und Schlössern zugutekommen. Schon traditionell möchte die „Krone“ einige Vorzeigeprojekte dieser Restaurierungsoffensive vor den Vorhang holen – und daher begaben wir uns mit ÖVP-Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer auf eine Tour, die uns in die Oststeiermark führte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.