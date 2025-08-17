Deutschförderung: Grüne orten nur „Mogelpackung“

Als eine „schöne Show mit geringer Wirkung“ bezeichnen die Grünen die von Bildungsminister Christoph Wiederkehr angekündigte Aufstockung der Deutschförderung an Schulen. Nur 285 von 750 geplanten Stellen seien wirklich neu geschaffen worden.
Die „vollmundigen Versprechen der Regierung“ würden in den Klassen schlicht nicht ankommen, kritisierte die stellvertretende Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer.
Im Mai ist ein entsprechendes Maßnahmenpaket der Regierung vom Ministerrat per Umlauf beschlossen worden. Die derzeit der Deutschförderung gewidmeten 577 Planstellen sollen auf insgesamt mehr als 1324 aufgestockt werden, hieß es damals – ein Plus von 747 Stellen. In der Anfragebeantwortung wurde die Zahl der für das Schuljahr 2025/26 genehmigten Planstellen für die Deutschförderung konkret mit 1253,6 angegeben.
Umetikettierung, keine Neuschaffung
Tatsächlich neu geschaffen werden damit aber nur 285 Stellen, monieren nun die Grünen: „Der Rest wurde aus bestehenden Mitteln umetikettiert. Gleichzeitig wurden Stunden für Team-Teaching in kleineren Klassen sogar gekürzt.“
„Mit leeren Ankündigungen lernt kein Kind besser Deutsch. Was die Regierung hier verkauft, ist eine Mogelpackung“, so Maurer. Die Leidtragenden seien die Lehrerinnen und Lehrer, „die jeden Tag ihr Bestes geben“, und „die Kinder, deren Chancen und Zukunft verspielt werden“.
