Deutschförderung: Grüne orten nur „Mogelpackung“

Umetikettierung, keine Neuschaffung

Tatsächlich neu geschaffen werden damit aber nur 285 Stellen, monieren nun die Grünen: „Der Rest wurde aus bestehenden Mitteln umetikettiert. Gleichzeitig wurden Stunden für Team-Teaching in kleineren Klassen sogar gekürzt.“

„Mit leeren Ankündigungen lernt kein Kind besser Deutsch. Was die Regierung hier verkauft, ist eine Mogelpackung“, so Maurer. Die Leidtragenden seien die Lehrerinnen und Lehrer, „die jeden Tag ihr Bestes geben“, und „die Kinder, deren Chancen und Zukunft verspielt werden“.