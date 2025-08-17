Neunjähriger nach Badeunfall im Spital gestorben

Tragischer Ausgang eines Badeunfalls am Freitagabend in Wien: Nachdem ein neun Jahre alter Bub in der Neuen Donau untergegangen war und Minuten lang unter Wasser war, ist es nun traurige Gewissheit. Das Kind hat den Vorfall nicht überlebt.
Das Drama spielte sich, wie berichtet, im Familienstrandbad Neue Donau in Floridsdorf ab.
Der Bub war offenbar gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder im Wasser gewesen, als die Kinder plötzlich untergingen. Eine Zeugin konnte noch den Elfjährigen ans Ufer bringen. Der Neunjährige verschwand jedoch in der Tiefe.
In mehreren Metern Tiefe entdeckt
Polizisten der Wiener Wasserpolizei und Taucher der Berufsfeuerwehr trafen wenig später am Ort des Geschehens ein – Letzteren gelang es in der Folge, den Neunjährigen in mehreren Metern Tiefe zu lokalisieren und aus dem Wasser zu ziehen, berichtete die Polizei.
Das Kind wurde unter Reanimation ins Spital eingeliefert, Ärzte kämpften danach weiter um sein Leben – jedoch vergeblich. In der Nacht starb der Neunjährige, berichtete der ORF unter Berufung auf Angaben aus dem Krankenhaus.
