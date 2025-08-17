Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Minuten unter Wasser

Neunjähriger nach Badeunfall im Spital gestorben

Wien
17.08.2025 10:37
Das Familienstrandbad Neue Donau
Das Familienstrandbad Neue Donau(Bild: Groh Klemens)

Tragischer Ausgang eines Badeunfalls am Freitagabend in Wien: Nachdem ein neun Jahre alter Bub in der Neuen Donau untergegangen war und Minuten lang unter Wasser war, ist es nun traurige Gewissheit. Das Kind hat den Vorfall nicht überlebt.

0 Kommentare

Das Drama spielte sich, wie berichtet, im Familienstrandbad Neue Donau in Floridsdorf ab. 

Der Bub war offenbar gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder im Wasser gewesen, als die Kinder plötzlich untergingen. Eine Zeugin konnte noch den Elfjährigen ans Ufer bringen. Der Neunjährige verschwand jedoch in der Tiefe. 

Lesen Sie auch:
Minuten unter Wasser
Neunjähriger ging in Donau unter – Lebensgefahr
16.08.2025

In mehreren Metern Tiefe entdeckt
Polizisten der Wiener Wasserpolizei und Taucher der Berufsfeuerwehr trafen wenig später am Ort des Geschehens ein – Letzteren gelang es in der Folge, den Neunjährigen in mehreren Metern Tiefe zu lokalisieren und aus dem Wasser zu ziehen, berichtete die Polizei.

Das Kind wurde unter Reanimation ins Spital eingeliefert, Ärzte kämpften danach weiter um sein Leben – jedoch vergeblich. In der Nacht starb der Neunjährige, berichtete der ORF unter Berufung auf Angaben aus dem Krankenhaus.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
21° / 26°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
21° / 27°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
20° / 26°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
20° / 26°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
20° / 27°
Symbol wolkig
Mehr Wien
Minuten unter Wasser
Neunjähriger nach Badeunfall im Spital gestorben
Caps-Star Linden Vey
Ein Ruhepol mit olympischer Strahlkraft
Krone Plus Logo
Nachgefragt
„Krone“ weiß: Das darf man im Gemeindebau (nicht)
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: SK Rapid trifft auf den SCR Altach
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: „Krisen-Derby“ LASK gegen Austria
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine