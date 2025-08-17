Neunjähriger nach Badeunfall im Spital gestorben

Das Drama spielte sich, wie berichtet, im Familienstrandbad Neue Donau in Floridsdorf ab.

Der Bub war offenbar gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder im Wasser gewesen, als die Kinder plötzlich untergingen. Eine Zeugin konnte noch den Elfjährigen ans Ufer bringen. Der Neunjährige verschwand jedoch in der Tiefe.