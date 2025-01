Strikter Klimaplan bis 2040: Was sich ändert!

Die Wiener spüren den Klimawandel bereits am eigenen Leib. Die Klimadaten zeichnen ein klares Bild: Während Wien in den 1990er-Jahren etwa zehn Hitzetage pro Jahr verzeichnete, sind es heute bereits 33. Prognosen zufolge könnten es bis Ende des Jahrhunderts 50 Hitzetage sein. Begrünte Flächen und kühlere Oasen sollen Abhilfe schaffen, doch wie schnell sind solche Maßnahmen umsetzbar? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.