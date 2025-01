Winter-Reichweite: Einer von 24 fast mit Normwert!

Polestar nur 5 Prozent unter WLTP

Das beste Ergebnis (im Sinne von nah am Normwert) erzielte diesmal der Polestar 3, der in der Praxis mit einer vollen Batterie 531 Kilometer weit kam und damit nur 29 Kilometer (fünf Prozent) unter der vom Hersteller angegebenen Reichweite lag. Ebenfalls 531 Kilometer mit einer Akkuladung fuhr das Model 3 von Tesla, was gegenüber der Herstellerangabe von 702 Kilometern jedoch einem Reichweitenverlust von 171 Kilometern entspricht.