Grazer Opernredoute: So schön funkeln die Krönchen

In genau einer Woche ist es so weit: Die Opernredoute steigt in der Grazer Oper. Im Zuge der letzten Vorbereitungen wurden die Medien daher am Samstag zu einem ganz besonderen Termin geladen. Im feierlichen Ambiente des Spiegelfoyers bekamen die Debütantinnen ihre handgefertigten Krönchen überreicht.