Was Pensions-Sparpläne für den Einzelnen heißen

Grundsätzlich schaut das Vorhaben einer möglichen blau-schwarzen Koalition so aus: Nicht direkt bei den Pensionskonten will man eingreifen, wie zuerst kolportiert worden war, sondern das tatsächliche Antrittsalter an das gesetzliche angleichen. Sprich: Menschen länger im Erwerbsleben behalten. Das schauen sich Vertreter und Einrichtungen mit Vorsicht an. Ihr Tenor: Es braucht dafür jedenfalls Veränderungen in der Arbeitswelt.