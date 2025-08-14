Benko: Richterin und zwei Laienrichter urteilen

Transport nach Innsbruck erst kurz vor Prozess

Benkos Anwalt Norbert Wess hatte den Antrag gestellt, die Verhandlung nach Wien zu verlegen, was ein Dreirichtersenat des OGH aber ablehnte. Benko befindet sich seit 24. Jänner in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft. Dem Vernehmen nach wird er erst kurz vor den angesetzten Prozesstagen nach Innsbruck überstellt. Dann wird er einige Tage im „Ziegelstadel“, wo auch Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser gerade einsitzt, verbringen. Zum Zeitpunkt von Benkos Überstellung nach Tirol könnte Grasser aber bereits mit Fußfessel nach Kitzbühel in seine eigenen vier Wände übersiedelt sein.