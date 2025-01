Verlieren sieben Millionen nun Pensionsansprüche?

Während des Erwerbslebens wird die Gesamtgutschrift immer zu Jahresbeginn aufgewertet – vereinfacht gesagt als Inflationsanpassung. Per 1. Jänner 2025 betrug die Aufwertung der Pensionskonten hohe 6,3 Prozent. Das hat die Rentenansprüche der Berufstätigen in Österreich stark erhöht (siehe Grafik). Beispiel: 50-jährige Männer haben typischerweise 21.804 Euro als Gesamtgutschrift, die Aufwertung um 6,3 Prozent hat daher ein Plus von 1374 Euro bedeutet. 50-jährige Frauen haben im Mittel 13.838 Euro „stehen“, die Anfang 2025 um 872 Euro aufgewertet wurden. Jeder Erwerbstätige kann sich die individuelle Aufwertung bereits online am Pensionskonto ansehen.