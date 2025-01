Diese Gefahren lauern 2025 im Netz auf uns

Unsere Welt wird immer digitaler. Was auf der einen Seite gut ist – man kommt schneller an Infos als früher, kann sich mit wenigen Klicks Texte schreiben lassen, per App eine E-Card bestellen und Dokumente unterzeichnen oder Teile seines Geldes am Handy in Aktien anlegen –, hat naturgemäß auch seine Schattenseiten. Schon lange plagen uns etwa betrügerische Anrufer, die es mit dramatischen aufgetischten Geschichten auf unser Erspartes abgesehen haben. Leider mit Erfolg, wie auch „Krone“-Cyberexperte Dr. Cornelius Granig weiß.