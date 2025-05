„Gemma Wolf schauen“ als neuer Freizeittrend

Neugierige Touristen

„Die Leute kommen von weit her und sind neugierig. Sie wollen sich auf die Suche nach den Wolfsspuren begeben“, teilen Bewohner aus Nachbargemeinden mit. Das Phänomen erinnert örtliche Naturfans an den Bären-Tourismus in Rumänien: „Eine Karpaten-Hochstraße hat sich aufgrund der extrem zunehmenden Schar an Ausflüglern regelrecht zu einer Safaristrecke entwickelt. Die Tiere werden mit Futter angelockt und verlieren die Scheu vor dem Menschen.“