Statt Ziegen sorgte Sturz bei Konrad für Stress

Waren in den ersten drei Tagen in Albanien noch Ziegen als Hindernisse auf der Straße unterwegs, so war es auf der ersten Etappe auf italienischem Boden der Sturz eine Teamkollegen, der Patrick Konrad Stress beim Giro bescherte: Der Österreicher half Lidl-Trek-Kapitän Mads Pedersen dabei, dass er trotz Pech ungeschoren davonkam und seine zwei Führungstrikots behielt. Der Tagessieg ging an den Holländer Casper van Uden (Hol).