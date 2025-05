Rosenbauer: Auftragsbücher werden immer voller

Aussichten sind in jedem Fall gut

Die Feuerwehrbranche profitiert von gut gefüllten Auftragsbüchern, lässt das Unternehmen wissen. Unsicher ist allerdings, wie sich begrenzte kommunale Budgets und neue Handelsbarrieren auf die Bestellungen bei Feuerwehren auswirken. Zugleich stellen geplante Investitionen von Regierungen in Sicherheit, Infrastruktur und Klimaschutz ein großes Potenzial dar. Der Auftragsbestand per Ende März 2025 stieg bei Rosenbauer auf 2,34 Milliarden Euro.