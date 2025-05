Nach Sturz in Schlucht: Schülerin (11) verstorben

Feuerwehr trauert: „Besonderer Mensch“

Das Mädchen gehörte einer Klasse der Musikmittelschule Imst Unterstadt an. Außerdem engagierte sich die Elfjährige bei der Jugendfeuerwehr. „Manchmal sind die kleinsten Sterne die, die am hellsten leuchten – und uns am tiefsten berühren“, trauert die betroffene Ortsfeuerwehr.