Nach Not-OP: PL-Profi in künstliches Koma versetzt

Der ehemalige Akteur von Union Berlin war beim 2:2 gegen Leicester City beim Versuch, eine Flanke zu erreichen, heftig mit dem Bauch gegen den Pfosten geprallt. Er war erst in der 83. Minute eingewechselt worden, spielte das Spiel nach einer längeren Behandlungspause sogar noch zu Ende. Am Montag wurde dann bekannt, dass Awoniyi notoperiert werden musste. Zunächst hieß es in einem Statement seines Klubs, dass er sich gut erhole. Wie englische Medien berichten, sei er nun ins künstliche Koma versetzt worden.