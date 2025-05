Urlaubs-Buchung: Gerät beeinflusst Preis drastisch

Preisunterschied von 80 Prozent

Ein konkretes Beispiel des AK-Tests: Ein Hotel auf der griechischen Insel Korfu kostete auf booking.com für zwei Personen für vier Tage im Mai 629 Euro bei einer Buchung mit dem Notebook in Wien. Auf 13 anderen Geräten in unterschiedlichen Bundesländern lag der Preis bei nur 350 Euro – also um 279 Euro billiger. Der Preisunterschied betrugt somit fast 80 Prozent.