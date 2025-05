Wegen Dieb kann Opa dem Enkel keine Reise schenken

Ein Jahr lang gesammelt

Aber der Reihe nach: Der Mann ist ein erfahrener Aussteller auf Flohmärkten, bietet seine Kostbarkeiten alle zwei Wochen auf den Trödelmärkten an. „Am Samstag war ich in Alkoven“, erzählt er der „Krone“. Angeboten hat der Pensionist unter anderem eine große Sammlung an Zwei-Euro-Münzen. „Im EU-Raum gibt es circa 400 verschiedene, rund 200 davon habe ich gehabt. Ich habe sie ein Jahr lang gesammelt. Da haben alle mitgeholfen, meine Freunde und sogar mein Trafikant.“ Die stolze Sammlung legte der Linzer in einem DIN-A5-großen Album fein säuberlich ab.