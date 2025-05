Neustart im Job: Vom Lehrerpult in eigenen Shop

Rani Froewys empfindet gemischte Gefühle, wenn sie morgens die Türe zu ihrem neu eröffneten Geschäft in der Wiener Esterhazygasse aufsperrt. „Einerseits bin ich unfassbar glücklich und stolz, dass ich das durchgezogen habe und jetzt in meinem eigenen Shop stehe, der wirklich sehr schön geworden ist. Andererseits kommt mir auch ab und zu der Gedanke, was das jetzt für eine Schnapsidee war“, lacht die 43 Jahre alte Wienerin. Sie wagte einen beruflichen Neuanfang, hat sich komplett umorientiert. Denn in ihrem alten Job als Sonderschullehrerin konnte sie nicht mehr bleiben.