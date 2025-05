Kalajdzic verrät: „Habe mit Bayern verhandelt“

„Ich habe nun zwei reparierte Knie: Für mich selbst habe ich die richtigen Maßnahmen gefunden, um in Zukunft wieder voll belastbar und fit zu sein, bei 100 Prozent. Ich bin mir bewusst, dass ich im Moment keine 50, 60 Spiele in einer Saison machen kann. Es geht in der nächsten Saison darum, konstant zu spielen, um meinem Körper zu zeigen: Es passt alles“, erzählt Kalajdzic, der sich wieder voll fit fühlt. „Körperlich fühle ich mich top, bereit: Meine Kraftwerte sind besser als zuvor, ich habe sogar meinen Maximal-Speed verbessert. Mein Körper ist in der Lage, Profifußball zu spielen. Ich kann wieder das zeigen, was ich in der Bundesliga schon bewiesen habe.“