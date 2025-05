„Wahnsinn, wie das Team zusammenhält!“

Ein Hauch von EURO wehte Dienstagabend durch die Avicii-Arena: Wie 2024 im Berliner Olympiastadion ertönte auch diesmal nach Österreichs 3:2-Sensation nach Penaltyschießen gegen die Slowakei „I am from Austria“. Kapitän Thomas Raffl und Co. stimmten gemeinsam mit den rund 400 rot-weiß-roten Fans in Stockholm Rainhard Fendrichs Evergreen an. „Das Glück, das wir hatten, haben wir uns hart erarbeitet. Ein wunderschöner Moment“, jubelte Lukas Haudum, einer der Protagonisten des Erfolgs über die Nummer 9 der Welt.