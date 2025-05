Es droht ein Winter mit nur 7 Herren-Abfahrten

Der Wettkampf-Kalender für die kommende Alpin-Saison ist da! Mit jeweils sieben Rennen für Damen und Herren in Österreich - mit 37 Wettkämpfen für die Frauen, 38 für die Männer. Ein Termin ist offen: Bormio ist in den Weihnachtsferien für Olympia gesperrt und will auch aus dem Weltcup aussteigen.