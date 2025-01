Neuer Pächter macht aus Dombar „Brasserie am Dom“

Lange Jahre im „Schwarzen Schiff“

Und das wird auch künftig so sein, wenn es nach dem neuen Pächter geht. Niemand geringerer als Michael Fellöcker übernimmt das Ruder. Der 55-Jährige ist in der Szene kein Unbekannter. Zuletzt war er Klosterhof-Betriebsleiter, davor hatte er sich mehrere Jahre mit dem Schwarzen Schiff nahe dem Steinmetzplatzl in Alt-Urfahr einen Namen gemacht. Die „Krone“ traf ihn gestern an seiner neuen Wirkungsstätte am Domplatz. Dort werden gerade die Böden aufbereitet, Tische und Stühle ersetzt, die Decke neu gemacht und auch die Bar wird noch neu verkleidet. Ebenfalls neu wird der Name des Lokals, wie Fellöcker verrät: „Aus der Bar am Domplatz wird die Brasserie am Dom.“