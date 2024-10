Nach Pleite Bar-Pächter gesucht, der „brennt“

Donnerstagabend machte es bereits die Runde, seit Freitag am Vormittag ist es amtlich: Der Betreiber der Dombar im Hotel am Linzer Domplatz, Manu Binder, musste am Landesgericht Linz Insolvenz anmelden. Aktiva von rund 40.000 Euro stehen Passiva von in etwa 80.000 Euro gegenüber. Betroffen sind fünf Dienstnehmer sowie 17 Gläubiger.