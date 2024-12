Gehälter, Kabel, neues Pfand: Das bringt uns 2025

Kommen „Sündensteuern“? IHS-Direktor Holger Bonin erklärte erst am Montagabend in der „ZiB 2“: Sofern nichts „Unvorhergesehenes“ passiere, gebe es Anzeichen dafür, dass es „bergauf“ gehe. Der Konsum in Österreich fange langsam wieder an, anzuziehen; auch weltweit gebe es „Aufhellungen“. Die Chance auf ein leichtes Wirtschaftswachstum bestehe. Man müsse seitens des Staates generell auf die Ausgabenseite schauen. Zusätzlich – etwa zu einer Reform der Bildungskarenz – würde man aber wohl eine Erhöhung der sogenannten Sündensteuern etwa auf Alkohol, Tabak oder Zucker benötigen, meint Bonin. Die Menschen hätten zwar wachsende Einkommen, „aber sie trauen dem Braten nicht so recht“ – es werde also weiterhin sehr viel gespart.