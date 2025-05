Moskau und Kiew schlossen Gefangenenaustausch ab

Es war die dritte und letzte Etappe in der bisher beispiellosen Aktion der Kriegsparteien. Damit sei die in Istanbul getroffene Vereinbarung zwischen den Kriegsparteien erfüllt, teilte das russische Verteidigungsministerium erfreut mit. Seit Freitag kamen jeweils 1000 Gefangene auf beiden Seiten in Freiheit. Die Vereinbarung dazu war am 16. Mai bei Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul getroffen worden.