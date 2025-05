Heftiger Crash! Alpine-Pilot kriecht an Box zurück

In der neunten Runde meldete Gasly seinem Team ein Bremsproblem. Kurz darauf krachte er in das Heck von Red-Bull-Fahrer Yuki Tsunoda. Trotz des wegstehenden Reifens und einem kaputten Frontflügel schaffte es der Franzose alleine in die Box zurückzukehren. Dort war das Rennen jedoch aus für den Alpine.