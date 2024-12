So entkommen Sie der Amtszeit von Donald Trump

Die Präsidentschaftswahl in den USA teilte das Land in zwei Lager: in ein zufriedenes und ein unzufriedenes. Genau auf diesen Fall hoffte US-Unternehmer Mikael Petterson, der die unzufriedene Hälfte der Amerikaner als Zielgruppe für sein neuestes Projekt auserkoren hat. Denn all jenen, die mit dem neuen Präsidenten nicht einverstanden sind, bietet Petterson die Flucht an: 4 Jahre Kreuzfahrt quer um den Globus.