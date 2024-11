Strompreis-Alarm: Hohe Netzkosten ab Jänner 2025

Regionale Unterschiede bei den Preissteigerungen

Die Steigerungen fallen je nach Bundesland unterschiedlich aus. In Niederösterreich und Wien werden die Netzkosten voraussichtlich um über 30 Prozent steigen, gefolgt von der Steiermark mit 29 Prozent und Oberösterreich mit 25,6 Prozent. Am geringsten fällt der Anstieg in Vorarlberg, Kärnten, Salzburg und Tirol aus.