Leverkusen hat seinen Alonso-Nachfolger gefunden

Erfolgreichste Zeit bei Ajax

Erik ten Hag startete seine Trainerkarriere als Co-Trainer bei niederländischen Klub Twente Enschede. 2013 übernahm er die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Nach einer Zwischenstation bei Utrecht, landete ten Hag 2017 schließlich bei Ajax Amsterdam, wo er mehrere große Erfolge feiern konnte. Neben drei Meistertiteln und zwei Pokalsiegen konnte er in der Saison 2018/19 mit Ajax in das Champions-League-Halbfinale einziehen. Dort verlor er jedoch in letzter Minute gegen Tottenham Hotspur.