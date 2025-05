Lexus ES: Hier hapert es bei der Luxus-Limousine

Was das Durchhaltevermögen angeht, eine Premium-Automarke in der Heimat von Mercedes, BMW, Audi und Co zu etablieren, fährt Lexus unangefochten auf der Pole Position. Toyota schickte seine Edeltochter in Europa bereits 1990 an den Start, anfangs nur mit einem Modell, der Luxuslimousine LS400.