Schonungsloser Blick auf unsere Wirtschaft

Gerade in der besinnlichsten Zeit des Jahres braucht es einen schonungslosen Blick auf die Schulden- und Wirtschaftskrise in unserem Land. Aktuell befinden wir uns in einer akuten Abwärtsspirale, die unseren Wohlstand gefährdet. Deshalb müssen unsere Regierungsverhandler besser heute als morgen realisieren, dass wir uns im weltweiten Wettbewerb befinden. Es wäre reine Realitätsverweigerung, würden wir nicht anerkennen, dass die USA gerade maßvolle Maßnahmen setzen, indem erfolgreiche Wirtschaftskapitäne in Regierungsämter befördert werden. Ein Modell, das auch Österreich gut zu Gesicht stehen würde.