Neuer Angriff auf Budget: ÖGB-Boss „blutet“ Herz

„Was ist der Beitrag der breiten Schultern?“

So kritisierte der 68-Jährige, dass Erbschafts- und Vermögenssteuern nicht im Doppelbudget drinnen seien. Auch seien diese kein Thema im Regierungsprogramm. „Wir haben aber eine wirtschaftspolitische Entwicklung, die nicht – oder noch nicht – so ist, wie wir uns das wünschen. Und daher müssen wir davon ausgehen, dass die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, möglicherweise nicht reichen werden. Und wir werden wieder diskutieren für den Fall dieser Fälle: Wer trägt die Last und was ist der Beitrag der breiten Schultern?“, sagte Katzian am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ sichtlich verärgert.