Sozialhilfe: Wien braucht 214 Millionen Euro mehr

Hier wird der Antrag zur Aufstockung der Gelder, der der „Krone“ vorliegt konkreter. Darin steht: „Die Hintergründe für den Anstieg der Fallzahlen sind nach wie vor in einem Anstieg der Arbeitslosigkeit, insbesondere im Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sowie in den steigenden Übertritten von der Grundversorgung in die Mindestsicherung bei Gewährung von Asyl und subsidiärem Schutz und im Familiennachzug zu sehen.“ Allgemein: Wien zahlt Flüchtlingen mehr Geld aus als andere Bundesländer.