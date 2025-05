Showdown im Grand Prix von Monaco, LIVE ab 15 Uhr

In Monaco ist das dem Vizeweltmeister von 2022 besonders wichtig. Über die legendäre Strecke fuhr er in jungen Jahren schon im Schulbus, später war der Große Preis ein Feiertag für die ganze Familie. An der Kurve am legendären Schwimmbad verfolgten die Leclercs einst gebannt das Renngeschehen. 2024 gewann Leclerc als erster Monegasse seit der Rennpremiere 1950 in seinem Heimatland.