Auf Autofahrer rollt neue Teuerungswelle zu

Doch nun rollt eine neue Teuerungswelle auf Fahrzeugbesitzer zu. Gleich drei wesentliche Kosten-Posten beschleunigen sich mit dem Jahreswechsel. Erstens steigt per 1. Jänner die CO₂-Abgabe von 45 Euro auf 55 Euro je Tonne des Klimagases. Umgerechnet verteuert sich Sprit an der Zapfsäule dadurch um rund drei Cent je Liter. Inklusive der Mehrwertsteuer darauf macht der CO₂-Anteil am Preis dann schon 15 Cent bei Benzin bzw. 16,5 Cent beim Diesel aus. Insgesamt kassiert der Fiskus somit bereits bis zu 57 Prozent Steuern von jedem Liter Treibstoff!