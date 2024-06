Männerpensionen um 58 Prozent höher als von Frauen

Das gesamte Gebarungsvolumen der Pensionsversicherung beträgt rund 50 Milliarden Euro, die beitragsmäßig größte Position ist dabei der Pensionsaufwand mit rund 42 Milliarden Euro – ein Plus von rund 8,9 Prozent gegenüber 2022. Die Summe der Beitragseinnahmen für Versicherte belief sich auf knapp 40 Milliarden Euro, ein Plus von über acht Prozent. Die Ausfallhaftung des Bundes, also jener Betrag, um den die Aufwendungen die Erträge übersteigen, machte 6,85 Milliarden Euro aus, um 14 Prozent mehr als 2022.