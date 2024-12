Arbeiten daheim oder im Café: Was ab 2025 gilt

Jeden Mittwoch arbeiten alle Beschäftigten in der Firmenzentrale in Pasching in Oberösterreich, die verschiedenen Teams definieren untereinander meistens noch einen zweiten Tag, an dem man sich im Büro trifft, lautet die Regelung, die sich bei Tech-Haustier-Spezialist tractive eingespielt hat. Auf „mindestens einen Tag pro Woche, maximal zwei Tage pro Woche“ Homeoffice hat sich die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich verständigt. Und selbst, wer sich beim von Linz aus agierenden Software-Spezialisten MIC für das „Office first“-Konzept entscheidet, arbeitet im Schnitt einen Tag pro Woche von zu Hause aus ...